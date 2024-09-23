وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.

وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

وخلال حديثه الاثنين، عرض هاغاري فيديو توضيحي لطريقة تخزين الأسلحة، من قبل حزب الله.

واستعرض هاغاري مثالا لغارة نفذت قبل أسابيع: "نكشف لأول مرة طريقة عمل مخربي حزب الله، الذين يخفون صاروخ كروز داخل منزل مدني، حيث يعملون "فتحة خاصة" لتنفيذ عملية الإطلاق".

وأكمل الشرح: "منها يطلقون صاروخ كروز نحو الأراضي الإسرائيلية".

وظهر في الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، منزل بمساحة مخصصة لصاروخ، وفتحة أمامية ينطلق منها الصاروخ.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي تلا الضربات: "إلى سكان القرى في لبنان، في الفترة المقبلة سنهاجم أهدافا إرهابية في لبنان".

وحذر: "كل من يتواجد بالقرب من منازل أو منشآت يخفي حزب الله داخلها أسلحته، نحن ندعوكم للابتعاد عنها فورا. حزب الله يعرضكم ويعرض عائلاتكم للخطر".