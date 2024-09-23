وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي تلا الضربات: "إلى سكان القرى في لبنان، في الفترة المقبلة سنهاجم أهدافا إرهابية في لبنان".

وحذر: "كل من يتواجد بالقرب من منازل أو منشآت يخفي حزب الله داخلها أسلحته، نحن ندعوكم للابتعاد عنها فورا. حزب الله يعرضكم ويعرض عائلاتكم للخطر".

وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.

وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

وأشار إلى أن إسرائيل بدأت بقصف مواقع لحزب الله في لبنان بعد مؤشرات على عزمه إطلاق النار على إسرائيل.

وقال هاغاري ردا على سؤال حول إمكانية التوغل البري في لبنان إن "الجيش سيفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل".

وبحسب مراسلة سكاي نيوز عربية، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.