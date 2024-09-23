وأكدت وزارة الخارجية الأردنية عودة مصلح العودات وحسين النعيمات إلى المملكة.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "الوزارة منذ وقوع الحادثة، تابعت أحوال المواطنيْن ونسقت مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن".

وأشار القضاة إلى أنهما "دخلا بالفعل الأراضي الأردنية، وهما بصحة جيدة واتجها إلى ذويهما".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت محكمة إسرائيلية الإفراج عن العودات والنعيمات، اللذين تم اعتقالهما بعد الهجوم عند معبر اللنبي.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، شهد المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة عملية إطلاق نار نفذها أردني يدعى ماهر الجازي، مما أسفر عن مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين.