وقالت الفصائل إنها نفذت هجوما بمسيرات "الأرفد" على هدف إسرائيلي في منطقة الأغوار، مشيرة إلى أن "عملياتنا ستتصاعد".

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن طائرات مسيرة اخترقت الحدود باتجاه مناطق إسرائيلية بالأغوار وبيسان.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، بأن سربا من الطائرات المسيرة انطلق من العراق تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث دوي انفجارات في ريف درعا الغربي قرب الجولان بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية.

هذا وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق إنه منذ فجر الأحد، شنت الفصائل العراقية المسلحة هجوما بالصواريخ المطورة (كروز) وكذلك بالطائرات المسيرة مستهدفة قاعدة الأغوار الإسرائيلية.

وبيّن أن المسيرات استهدفت عدة مناطق داخل إسرائيل وتحركت طائرات إسرائيلية لاعتراضها.

وأضاف أن القوات الأميركية داخل قاعدة عين الأسد تتخذ إجراءات غير مسبوقة وقد وسعت المستشفى الميداني داخل القاعدة خوفا من هجمات تستهدف القاعدة.

ولفت إلى أن "انطلاق سرب كبير من العراق تجاه الأراضي الإسرائيلية وكذلك الجولان يظهر أن الساحة العراقية ستكون حاضرة وساخنة في الساعات المقبلة".

وبين أن الفصائل الأكثر انخراطا في مثل هذه الهجمات هي حركة النجباء الناشطة في العراق وكتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء وهي تشن عمليات هجومية ضد إسرائيل وضد القوات الأميركية في سوريا وليس في داخل العراق حيث هناك شبه هدنة بين تلك الفصائل والقوات الأميركية بالعراق.