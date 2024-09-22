وقال كيربي لشبكة "إيه بي سي": "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم، هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين".

واعتبر أنه لا تزال هناك مساحة لحل دبلوماسي للنزاع مضيفا هذا ما نعمل عليه دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتفاقمت التوترات في الأيام الأخيرة مع سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى في لبنان بسبب سلسلة من انفجارات أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله يومي الثلاثاء والأربعاء ونُسبت إلى إسرائيل.

كما شهدت ليلة السبت الأحد قصفا كثيفا عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية.

وتابع كيربي أن هذا التصعيد: "ليس بالتأكيد في مصلحة جميع هؤلاء الأشخاص الذين يقول رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو إنه يريد إعادتهم إلى ديارهم".

وتعهّدت السلطات الإسرائيلية باستعادة الهدوء في الجبهة الشمالية حتى يتمكن السكان الفارين من القتال من العودة إلى منازلهم.