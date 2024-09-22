أعلن حزب الله اللبناني، للأحد، أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين.