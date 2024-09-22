وجاء إعلانه بعد أشهر من التكهنات حول اتصالات بين الاثنين، وجاء بعد أيام من ظهور تقارير واسعة النطاق تفيد بأن إقالة وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت كانت وشيكة.

لكن يبدو أن الخطط قد تم "تهميشها" بسبب أسبوع من التطورات الكبرى في الصراع شمالي إسرائيل وسط مخاوف من حرب شاملة.

ورغم رفضه منصب وزير الدفاع، لم يستبعد ساعر الانضمام إلى الحكومة بصفة أخرى، بينما تعهد بمواصلة تعزيز رؤيته الأمنية.

وفي منشور مطول على تيليغرام، قال ساعر إنه وافق على تولي الوظيفة "قبل حوالي أسبوع"، لكنه أوضح أنه غير رأيه في ضوء التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو إقالة غالانت، فالخلاف بين الاثنين دائر حول عدد من سياسات الحكومة وتزايد مؤخرا ليشمل إدارة الحرب في قطاع غزة وشروط الإفراج المحتمل عن الرهائن وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

جدير بالذكر أنه في مارس 2023، أقال نتنياهو غالانت بعد أن حث الحكومة على رفض تعديلات مثيرة للجدل للغاية تتعلق بالنظام القضائي.

وشهدت تلك الفترة خروج احتجاجات جماهيرية واسعة وتراجع نتنياهو عن قراره.