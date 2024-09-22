خطة حزب الله الدعائية تقوم على نقاط تهدف إلى الحد من التضارب والإرباك والترويج لكون الهجمات الإسرائيلية تستهدف المدنيين وإبراز ما يعتبره الحزب إنجازات إستراتيجية.

وفي هذا السياق قال الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة إن الحزب لديه إعلام يجيد الدعاية ويكبر الانتصارات ويصغر الهزائم، كما يمتلك جيشا إلكترونيا مختصا بالحرب النفسية وتشويه الخصوم.

وأضاف بشارة لـ"سكاي نيوز عربية" أن مشكلة الحزب ليست في من يتولون ملف الدعاية، وإنما في الآتي: