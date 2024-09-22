وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع "عدد القتلى إلى 45 شخصا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.

وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.

ماذا حدث؟