ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع "عدد القتلى إلى 45 شخصا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.
وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.
ماذا حدث؟
- قتلت إسرائيل قياديين بارزين في حزب الله وأعضاء آخرين في الجماعة اللبنانية خلال غارة جوية على بيروت الجمعة.
- توعدت إسرائيل بمواصلة حملة عسكرية جديدة حتى تتمكن من تأمين المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية.
- قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة.
- أكد حزب الله في بيان بعد منتصف الليل مقتل عقيل ووصفه بأنه "أحد كبار قادته" دون تقدم المزيد من التفاصيل بشأن كيفية مقتله.