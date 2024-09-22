وجاءت الضربات عقب أيام بلغ فيها التوتر أوجه في لبنان عقب استهداف إسرائيل لعدة قادة وعناصر في الحزب سواء عبر الاختراق اللاسلكي أو الغارات الجوية.

وبحسب التقديرات، يريد حزب الله من ضرباته التي طالت خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من شمال إسرائيل إرسال رسالة يبين فيها ما قد تؤول إليه الأحدث في حال توسع نطاق الحرب أكثر.

رامات ديفيد

تقع جنوب شرق حيفا بالقرب من كيبوتس رامات ديفيد.

تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.

تعتبر واحد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.

يوليو الماضي عرض حزب الله مقطع فيديو تم التقاطه من خلال مسيرة "الهدهد" للقاعدة ومعلومات عنها إلى جانب المنشآت التي تضمها من بينها مخازن الذخيرة وقبة اتصالات ومنصات للقبة الحديدة.

مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل