وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في منطقة الشمال، جرى رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض معظم المقذوفات، وسقط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق بالحادث".

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إصابة شخص جراء سقوط شظية من أحد الصواريخ في الجليل الأسفل.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء جنوب لبنان، ووقوع غارة إسرائيلية على بين زوطر ودير سريان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان يوم السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على "تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الإرهابية الخاصة به".