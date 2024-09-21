وقال الحوثي في كلمة له إن "جماعته تملك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول تعتمد على القوة الصاروخية".

وأضاف أن جماعته "تمتلك مستوى متقدما على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها.

وأوضح أن "القصف الصاروخي اخترق كل منظومات الحماية للعدو وإنجاز مهم في سياق متطلبات المرحلة الخامسة".

ولفت إلى أن "القصف الصاروخي متكرر ومستمر ونسعى لما هو أعظم".

واعتبر أن "عملية إسقاط طائرة الاستطلاع الحربي الأميركي من نوع إم كيو 9 إنجاز مهم في سياق المواجهة مع الأعداء".

وأردف أن "عملية القصف الصاروخي إلى يافا الأسبوع الماضي كانت عملية كبيرة مؤثرة مزلزلة للعدو".

كان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع قد قال، الإثنين الماضي، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة ذمار.

قبلها بيوم أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أنها أطلقت صاروخا بالستيا على "هدف عسكري" وسط إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.