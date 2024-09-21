قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، السبت، إن القصف الصاروخي على إسرائيل سيستمر وأن الميليشيا ستواصل عملياتها في هذا الصدد.
وقال الحوثي في كلمة له إن "جماعته تملك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول تعتمد على القوة الصاروخية".
وأضاف أن جماعته "تمتلك مستوى متقدما على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها.
وأوضح أن "القصف الصاروخي اخترق كل منظومات الحماية للعدو وإنجاز مهم في سياق متطلبات المرحلة الخامسة".
ولفت إلى أن "القصف الصاروخي متكرر ومستمر ونسعى لما هو أعظم".
واعتبر أن "عملية إسقاط طائرة الاستطلاع الحربي الأميركي من نوع إم كيو 9 إنجاز مهم في سياق المواجهة مع الأعداء".
وأردف أن "عملية القصف الصاروخي إلى يافا الأسبوع الماضي كانت عملية كبيرة مؤثرة مزلزلة للعدو".
كان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع قد قال، الإثنين الماضي، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة ذمار.
قبلها بيوم أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أنها أطلقت صاروخا بالستيا على "هدف عسكري" وسط إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مقطع فيديو عبر "إكس": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (حسبما تسمي قوات الحوثي نفسها) عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي"، مشيرا إلى أن "دفاعات العدو أخفقت في اعتراضه والتصدي له".
وأوضح أن الصاروخ "نجح في الوصول لهدفه قاطعا مسافة تقدر بـ2040 كلم في غضون 11.5 دقيقة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر الأحد أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.
وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".