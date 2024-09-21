وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات الإسرائيلية "تهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان".

وأشار المتحدث إلى أن ما لا يقل عن 16 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ حزب الله لرشقة صاروخية مكثفة على إسرائيل.

وكان وزير الصحة اللبناني كشف السبت أن حصيلة ضحايا الغارة الجوية الإسرائيلية على إحدى ضواحي بيروت يوم الجمعة ارتفعت إلى 31 قتيلا، بينهم 7 نساء و3 أطفال.

وقال فراس الأبيض للصحفيين إن 68 شخصا أصيبوا أيضا، من بينهم 15 ما يزالون في المستشفى، في أعنف غارة جوية إسرائيلية على بيروت منذ الحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006.

ومن بين القتلى إبراهيم عقيل، أحد قادة حزب الله الذي كان مسؤولا عن "قوات الرضوان".

وتبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بانتظام منذ أن أشعل هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل فتيل حرب إسرائيل المدمر على غزة.