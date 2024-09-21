وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان: "17 (قتيلا) على الأقل بينهم 8 أطفال وأكثر من 30 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء.. بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون ج".

وأوضح المتحدث أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن 5 من العاملين بها قتلوا وأصيب خمسة خرين بنيران إسرائيلية استهدفت مستودعات الوزارة في منطقة مصبح جنوبي القطاع.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع خلال الحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحماس. ولا تفرق الوزارة بين المقاتلين والمدنيين في إحصائها، لكنها تقول إن ما يزيد قليلا على نصف القتلى هم من النساء والأطفال.

فيما تقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 17 ألف مسلح، دون تقديم أدلة.