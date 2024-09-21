أبرز القياديين في حزب الله الذين استهدفتهم إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة:

إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان المعروف باسم "تحسين".

فؤاد شكر الذي يعد القائد العسكري الأول لحزب الله.

طالب سامي عبد الله قائد "وحدة نصر" الذي اشتهر بلقب "الحاج أبو طالب".

القيادي في "كتيبة الرضوان" وسام طويل المعروف باسم "الحاج جواد".

علي حسين برجي قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 14 شخصا، إلى جانب 66 جريحا.

وشكلت الغارة التي قتل فيها عقيل ووهبي ضربة جديدة لحزب الله بعد يومين من تعرض الجماعة لهجوم بتفجير أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (البيجر) وأجهزة لاسلكي (الوكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤها.

وفي بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أهداف إسرائيل واضحة وإجراءاتها تتحدث عن نفسها.