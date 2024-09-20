وقالت وزارة الدفاع إن المنطقة تضم حاليا مجموعة من حاملات الطائرات الأميريكة الأخرى من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس روزڤلت".

ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة وعقب ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي، غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب إبراهيم عقيل.

وسبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.