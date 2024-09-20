وصرح هاليفي قائلا إن "قادة حزب الله الذين قضينا عليهم اليوم كانوا يخططون لـ"السابع من أكتوبر" على الحدود الشمالية لسنوات".

وأضاف: :لقد وصلنا إليهم، وسنصل إلى كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم من مخططي خطة اقتحام الجليل والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذته حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن نحو 10 من كبار قياديي حزب الله قتلوا إلى جانب إبراهيم عقيل قائد وحدة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية.

وأضاف المتحدث، أن "هذه التصفية تهدف إلى حماية مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخصا قتلوا وأصيب 59 آخرون، في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.