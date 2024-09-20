ووصفت السفارة الإيرانية في لبنان في منشور على "إكس" االضربة بـ "الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود" باستهداف المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

وقال الجيش إنه قتل إبراهيم عقيل القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في ضربة ببيروت.

وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن تقديرات أولية تفيد أن الغارة نفذت خلال اجتماع لقيادات من حزب الله.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه إلى جانب عقيل تم تصفية 10 من قادة قوة الرضوان.