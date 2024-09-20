وقال الدفاع المدني إن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع وباشرت تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد المصدر ذاته بانهيار مبنيين سكنيين في محلة الجاموس في الضاحية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 59 آخرون، في حصيلة أولية لضحايا الغارة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن الغارة استهدفت شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس بالضاحية، وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية.

وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ"فرنس برس" إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل مما أدى إلى مقتله".