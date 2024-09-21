وقال لافروف في المحادثة، إنه لعقود طويلة لا يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إقامة دولة فلسطينية، والأراضي التي كانت مخصصة لإقامة تلك الدولة لم يتبق منها شيء تقريبا، وفقا له.

وقال لافروف: "لدي الكثير من الأصدقاء في إسرائيل وغالبيتهم يفهمون بوضوح ضرورة حل مسألة إقامة الدولة الفلسطينية وأنه لا يمكن التعويل على تقويض الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني".

وانتقد لافروف الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع الحرب في غزة، حيث شدد على أن واشنطن "تدعم انتهاكات القيادة الإسرائيلية الحالية لكل معايير القانون الدولي الإنساني".

وواصل لافروف: "الديمقراطية على الطريقة الأميركية هي اختراع خاص بهم، فإذا كان نظام السلطة والحكم لديهم في بعض الأحيان يسمح بأن يصل إلى الحكم شخصا لم يحز على العدد الأكبر من أصوات السكان، بل شخص آخر".

وتساءل لافروف: "عندما يتحدثون عن الديمقراطية، لماذا يقصدون دائما فقط تصدير نموذجهم لكل العالم؟ لماذا لا يتحدثون عن الديمقراطية في العلاقات الدولية؟".

وعن الحرب في غزة، ختم لافروف حديثه قائلا: "نحن نريد حقا ألا تقع حرب كبيرة، لكن الأهم في هذه المرحلة هو أن يكون هناك وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبشكل عام في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل عاجل للقضايا الإنسانية، واستئناف المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب، وبالضرورة، كخطوة ثالثة ضرورية، بدء حديث جدي حول إقامة دولة فلسطينية، لأنه من دون ذلك لن تتوقف انتكاسات اندلاع أعمال العنف في الشرق الأوسط".