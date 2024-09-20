وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صاروخا سقط في ملعب في صفد، مما أدى إلى اندلاع حريق هناك دون ورود أنباء عن إصابات.

قالت "القناة 12" إنه تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى، وأن 10 فرق إطفاء تعمل في صفد والجولان لإطفاء الحرائق التي اندلعت نتيجة سقوط صواريخ.

وأعلن حزب الله استهداف مقار وثكنات عسكرية إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، وذلك "ردا" على غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانات متلاحقة إنه أطلق "صليات من صواريخ الكاتيوشا" استهدفت 6 مقار وثكنات عسكرية على الأقل "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

وجاء إطلاق الصواريخ عقب إعلان الجيش الإسرائيلي قصف عشرات المنصات الصاروخية التي قال إنها كانت "جاهزة" لقصف مناطق في الشمال.

وقال الجيش إن الطائرات المقاتلة قصفت يوم الخميس، نحو 100 قاذفة صواريخ تضم نحو 1000 فوهة إطلاق الصواريخ التي كانت معدة لإطلاق الصواريخ على الفور باتجاه إسرائيل.