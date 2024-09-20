هددت حركة النجباء المسلحة، على لسان رئيسها أكرم الكعبي، الانتقال إلى مرحلة استهداف المستوطنات الإسرائيلية، ردا على استهداف أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله.

وبهذا الشأن، قال المحلل السياسي داود الحلفي لسكاي نيوز عربية: "على الرغم أن الفصائل هددت باستهداف المستوطنات، وهي تستطيع أن تصل، لكن ردة الفعل الإسرائيلية ستكون قوية وقاسية ولا يمكن تجاهلها على الوضع العراقي ".

ومن جهته، قال المحلل السياسي كاظم الجحيشي لسكاي نيوز عربية:" صرحت الفصائل أن المعركة ستكون مناصرة لحزب الله، وفي حالة إذا تمت العمليات من داخل العراق هنا ستدخل الحكومة العراقية في مأزق كبير".

ما هي حركة "النجباء"؟

تعتبر حركة "النجباء" من أبرز الفصائل المرتبطة بإيران في العراق، وفي مارس 2019 صنفتها الولايات المتحدة الأميركية في قائمة "المنظمات الإرهابية".

توضح ورقة تحليلية لـ"معهد واشنطن" أن هناك "قناعة راسخة" بأن "النجباء" تابعة لفيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني، وتتلقى تمويلا جزئيا منه.

وتُظهر غالبية الأدلة، حسب المعهد، أن إيران تزود الحركة بالمساعدة المالية والعسكرية وتتشارك معها معلومات استخباراتية، فضلا عن مساعدتها في اختيار قيادتها ودعمها والإشراف عليها.

الأمين العام أكرم الكعبي

منذ نشأتها في 2013 تمحورت "النجباء" حول شخصية أكرم الكعبي، وهو قائدها العسكري، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية في 2008 على قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة".

توجد للكعبي عدة صور تجمعه مع زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وأخرى توثق ظهوره باللباس العسكري وبرفقة قائد "فيلق القدس" الإيراني سابقا، قاسم سليماني.

وقبل تشكيله لـ"النجباء"، كان الكعبي أحد مؤسسي "جيش المهدي" بزعامة مقتدى الصدر، قبل أن ينشق عنه ليلعب دورا بعد ذلك في تأسيس جماعة "عصائب أهل الحق"، التي نفذت عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية.

"مثال عن أهداف إيران"

ويشير تقرير لوكالة "رويترز" نشر في 2017 إلى أن "النجباء تعتبر مثالا على سعي إيران لتوسيع نفوذها في العراق والمنطقة".

وتضيف عن مصادر حينها أن "مسلحي الحركة الذين يتلقون تدريبات يرسلون إلى دمشق في رحلات مباشرة من بغداد أو النجف"، وآخرون يتدربون مع "حزب الله" في لبنان، بعد أن يعبروا بريا من العراق إلى سوريا، عبر البوكمال.

وترتبط "النجباء" تنظيميا بـ"حزب الله" اللبناني، وهم أشبه بـ"كتائب حزب الله" في العراق.

كما تدير "حركة النجباء" اللواء 12 من قوات "الحشد الشعبي" وتعتبر من أكبر مكوناته العسكرية، ويتراوح عدد عناصرها من 8 إلى 10 آلاف عنصر، وفق وكالة "رويترز".