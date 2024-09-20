وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت اعتقال رجل إسرائيلي، قالت إن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم نتنياهو.

وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس، فقد "جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لاغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات".

هذا الرجل هو موتي مامان، البالغ من العمر 72 عاما، الذي عاش في تركيا لفترة طويلة، ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين.

وكشفت "يديعوت أحرونوت" بعض التفاصيل الإضافية عن "الرجل الغامض"، وفقا لشهادات، أبرزها: