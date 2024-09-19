وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل قصفت 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان في الموجة الثانية للغارات الجوية.

وكشفت أن هجمات سلاح الجو الأخيرة استهدفت جبل الريحان والنبطية والعيشية جنوبي لبنان.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من توعد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بالرد على إسرائيل بسبب تفجير أجهزة اتصال في لبنان الثلاثاء والأربعاء. والهجوم منسوب إلى إسرائيل، علما أن الأخيرة لم تعلن مسؤوليتها عنه بعد.