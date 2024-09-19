ونقلت المنظمة عن السلطات الصحية في لبنان أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 3 آلاف في انفجار أجهزة الاتصال بمناطق تعتبر من معاقل جماعة حزب الله.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي أن"تلك الوقائع أحدثت اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في لبنان"، مضيفا أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية مايك رايان، في المؤتمر نفسه أن منظومة الصحة " تعرضت بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا".

وبدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إن 100 مستشفى شارك في الاستجابة، وأوضح أن سلسلة من التدريبات قبل الهجمات وتخزين إمدادات الطوارئ ساعد في إعداد الأطقم الطبية والحد من الخسائر.