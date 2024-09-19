وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون، أعرب ماكرون عن "قلقه العميق بعد سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان والتي تساهم في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، ممّا يعرّض السكان المدنيين للخطر".

ووفق بيان صادر عن الإليزيه، أكد ماكرون أنّه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أنّ "جميع الأطراف يجب أن تتحرّك لتجنّب الحرب".

وأضاف الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي دعا المسؤولين اللبنانيين إلى "تحمّل المسؤولة لتجنّب التصعيد، ونقل رسائل لضبط النفس والاعتدال إلى جميع الأطراف اللبنانية وفي مقدّمتها حزب الله".

وأعرب ماكرون خلال المكالمات الهاتفية عن "قناعته العميقة بأنّ الأمن في لبنان يتطلّب من جميع الأطراف اللبنانية تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الصراعات المفتوحة في المنطقة والالتزام بمسار الحل الدبلوماسي".

وأضاف الإليزيه "من مسؤوليتهم أن تكون في لبنان سلطة تنفيذية شرعية قادرة على الاستجابة لخطورة الوضع".