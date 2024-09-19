وأصيب سكان لبنان بالذعر خوفا من تصعيد كبير بعد الانفجارات التي هزت البلاد هذا الأسبوع وألقى حزب الله بالمسؤولية فيها على إسرائيل.

وفي خطابه المتلفز، أكّد الأمين العام لحزب الله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه ضد إسرائيل من جنوب لبنان لن تتوقف قبل "وقف العداون على غزة"، رغم الضربة التي تلقاها حزبه في اليومين الأخيرين.

وقال نصر الله إن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العداون على غزة" رغم "كل هذه الجراح وكل هذه الدماء"، مضيفا أن "بنية" حزب الله "لم تتزلزل ولم تهتز" بعد التفجيرات، لأنها "من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى".