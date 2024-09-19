وقال نصر الله: "الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة "البيجر" تجاوزت كل الضوابط والخطوط الحمراء".

وأشار إلى أن الأرقام الحقيقية لضحايا الهجمات الإسرائيلية ستظهر مع مرور الوقت، لكنه أكد أن عدد ضحايا الهجمات الأخيرة "كبير جدا".

وحول هجمات الأجهزة الإلكترونية الأخيرة، قال نصر الله: "إسرائيل أرادت قتل 4 آلاف شخص خلال دقيقة واحدة من خلال استهداف أجهزة البيجر".

وأضاف "إسرائيل استهدفت قتل 5 آلاف شخص في دقيقتين على مدى يومين متتاليين، وبعض حملة "البيجر" كانوا يعملون في مستشفيات، وبعضهم في أماكن عامة، حيث يتواجد الكثير من النساء والأطفال".

وقال نصر الله مواصلا حديثه: "تعرضنا لضربة كبيرة وقاسية، غير مسبوقة في تاريخ حزب الله، ولكن هذا حال الحرب، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق على المستوى التكنولوجي (...) لكن سنتمكن من تجاوز ما جرى وهذه الضربات لم تسقطنا ولن تسقطنا".

مخاطبا المسؤولين الإسرائيليين، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة سكان الشمال الى المنطقة الحدودية مع لبنان، ما لم توقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف "لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان الى الحدود".

وأكّد حسن نصر الله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه ضد إسرائيل من جنوب لبنان لن تتوقف قبل "وقف العداون على غزة"، رغم الضربة التي تلقاها حزبه في اليومين الأخيرين.

وأضاف أن "بنية" حزب الله "لم تتزلزل ولم تهتز" بعد التفجيرات، لأنها "من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى".



