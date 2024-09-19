وقال الجيش الإسرائيلي: "حوّل حزب الله الإرهابي جنوب لبنان إلى منطقة حرب، وعلى مدى عقود من الزمن قام بتسليح منازل المواطنين بالسلاح وحفر الأنفاق تحتها واستخدامها كدروع بشرية".

وأكد الجيش أن رئيس هيئة الأركان أقر الخطط الخاصة بالحرب في الساحة الشمالية، في إشارة إلى الصراع مع حزب الله.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان شملت مناطق المنصوري وأطراف دير قانون النهر ومركبا وعدشيت القصير وقبريخا وبني حيان.

وفي المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تكنتين عسكريتين إسرائيليتين بصواريخ الكاتيوشا.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد يوم من سلسلة تفجيرات طالت أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها عناصر حزب الله، خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى في مناطق مختلفة من لبنان.

واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء الانفجارات، وتوعد بالرد.