وجاء في التعميم: "يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري - بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار. يعمل بهذا التعميم فور صدوره".

ويأتي التعميم بيت يومين من الانفجارات لأجهزة البيجر واللاسلكي التابعة لعناصر حزب الله، في بيروت.

وشهدت مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، سلسلة من الانفجارات على مدار الثلاثاء والأربعاء.

وطالت الانفجارات أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، فضلا عن أجهزة "البيجر".

وقال مسؤولون في حزب الله ووسائل إعلام رسمية، إن انفجارات وقعت في بيروت ومناطق أخرى من لبنان في موجة ثانية على ما يبدو من تفجيرات الأجهزة الإلكترونية.

وذكروا أن أجهزة الاتصال اللاسلكية وحتى معدات الطاقة الشمسية استهدفت بعد يوم من انفجار مئات من أجهزة الاستدعاء.

وقالت وزارة الصحة إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 450.