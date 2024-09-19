وكشفت وزارة الاتصالات اللبنانية، أن الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت الأربعاء، في عدد من المناطق بالبلاد لم يتم ترخيصها ولم توافق عليها أجهزة الأمن.

وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي لأجهزة الاتصالات التي انفجرت وقد كتب عليها "آيكوم"، مع عبارة "صنع في اليابان".

فما هي أجهزة "آيكوم"؟ وما استخداماتها؟

تستخدم أجهزة "آيكوم" الاسلكية في أنواع مختلفة من الاتصالات وفي مجالات متنوعة، حسب الحاجة وطبيعة الاستعمال.

ومن بين أنواع أجهزة "آيكوم"، جهاز من طراز "راديو هام HAM" يستخدمه الهواة للاتصالات القصيرة أو بعيدة المدى.

وحسب فرغ شركة "آيكوم" في الولايات المتحدة، فإن خط تصنيع معدات أجهزة "آيكوم" لا يشمل فقط إنتاج راديو الهواة، حيث توسع ليشمل معدات الاتصالات والمنتجات القائمة على الصناعات البحرية والجوية والمتنقلة البرية وأجهزة الاستقبال ذات النطاق الواسع.

وتقول الشركة أن الطيارين في أنحاء العالم يثقون في "آيكوم"، فيما يتعلق باتصالات النطاق الجوي الخاصة بهم.

وتضيف أنها كانت تهيمن على سوق أجهزة الراديو المحمولة في النطاق الجوي في وقت مبكر، ولا تزال هذه الهيمنة مستمرة حتى اليوم.

وعلى مستوى التواصل بحرا، تتضمن معدات "آيكوم" أجهزة إرسال واستقبال طويلة المدى من السفن إلى الشواطئ.

بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تنتج أجهزة إرسال واستقبال بحرية VHF متطورة للغاية وصغيرة الحجم محمولة باليد، ومزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كما تختص "آيكوم" بمجال الاتصالات المتنقلة البرية واسعة النطاق، وتغطي أجهزة الراديو العسكرية وأجهزة السلامة العامة، وأيضا معدات الاتصال ثنائية الاتجاه للأعمال اليومية.

وقف إنتاج "آي سي في 82"

وأعلنت شركة "آيكوم" اليابانية، أنها أوقفت قبل نحو 10 سنوات تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي انفجرت في لبنان.

وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي في 82" جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014.