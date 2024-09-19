وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة إن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص بالتزامن مع نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة عزام في جباليا البلد شمالا.

ونقلت عن مصادر طبية، مقتل مواطنين، في قصف إسرائيلي لمدينة رفح..

وأضافت أن "طواقم الدفاع المدني أعنت صباح اليوم عن انتشال جثامين امرأة وطفلتين من الشقة السكنية التي قصفها الاحتلال في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة".

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 41272 قتيلا على الأقل، فيما بلغ عدد الجرحى الإجمالي إلى 95280 شخصا.