كشفت الشرطة الإسرائيلية ووسائل إعلام تفاصيل عن اعتقال رجل إسرائيلي، قالت إن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الخميس، فقد "جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لإغتيال شخصيات إسرائيلية، وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات".
وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين.
واعتقل المتهم في شهر أغسطس الماضي، ووجهت له التهم الخميس.
من هو المتهم؟ وماذا فعل؟
- أشارت الشرطة إلى أن الإسرائيلي المتهم رجل أعمال يدعى موتي مامان، عاش في تركيا لفترة طويلة، ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين.
- وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المتهم يهودي من مدينة عسقلان.
- جاء في بيان الشرطة أنه عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل.
- شملت هذه المهام نقل "أموال أو مسدس"، وتصوير "أماكن مزدحمة مختلفة"، وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقا لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر.
- في زيارته الثانية لإيران في أغسطس الماضي، طُلب من الإسرائيلي المتهم تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في إسرائيل، انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قتل في طهران في 31 يوليو الماضي.
- طُلب من الإسرائيلي أيضا أداء مهام إضافية، بما في ذلك تجنيد شخص ما ليصبح "عميلا مزدوجا" لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
- قال مسؤول بارز في "الشاباك"، إن "هذه قضية خطرة للغاية وتجسد الجهود الهائلة التي يبذلها عملاء الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتعزيز الأنشطة الإرهابية في إسرائيل".