وكانت السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على المتهم خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران جندت إسرائيليا يقيم في تركيا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وذكر الشاباك والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك، أن المتهم سافر إلى إيران مرتين عبر تركيا، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ المهام.