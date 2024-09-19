وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة على:

إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة.

تأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع.

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

نزع سلاح قطاع غزة.

تطبيق آلية حكم أخرى في القطاع.

إنهاء الحرب.

وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي جال هيرش التقى عائلات الرهائن وأبلغهم بالمقترح الجديد.

وفي الاجتماع قال هيرش إن "الخطوط العريضة تم تقديمها خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

وبحسب مصادر هيئة البث، فإن الاقتراح سُمي "صفقة الممر الآمن".

وعلق مسؤول إسرائيلي كبير على الموضوع، قائلا: "في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والساعة التي تدق على حياة الرهائن، نود أن نقترح خطة ثانوية (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل، والسماح بصفقة أسرع إذا خرج السنوار وانتهت الحرب".

وأضاف: "هذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب، ويسمح لقيادة حماس في غزة بالمغادرة بأمان".

والأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 فردا من عائلات الرهائن الإسرائيليين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والأربعاء تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا على أن وقف حرب غزة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر في المنطقة.