وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي في 82" جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014.

وأضافت: "أوقف انتاجه قبل 10 سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".

وقالت الشركة إن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز تم إيقاف إنتاجها أيضا.

وتابعت أنه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان".

كما ذكرت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

وأفادت أن "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم، لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا".

وأضافت: "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".

وفي الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة اتصالات في لبنان، قتل 20 شخصا وجرح أكثر من 450، الأربعاء، في معاقل تابعة لحزب الله، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن "عددا من أجهزة الاتصال اللاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بانفجار أجهزة "بيجر" وأجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع شرقي لبنان.

وأتى هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق نسبه الحزب إلى إسرائيل وأوقع 12 قتيلا وحوالى 3 آلاف جريح، وحدث بعد ساعات على إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.