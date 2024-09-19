وقالت الوزارة في بيان إن "عدد الشهداء ارتفع الى عشرين وأصيب أكثر من 450 شخصا بجروح" في "تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء".

وتوالت بيانات النعي التي أصدرها حزب الله لعناصره المقتولين في الهجوم الجديد، ليصل عدد قتلاه إلى 12 عنصرا.

وقال مسؤولون في حزب الله ووسائل إعلام رسمية، إن انفجارات وقعت في بيروت ومناطق أخرى من لبنان في موجة ثانية على ما يبدو من تفجيرات الأجهزة الإلكترونية.

وذكروا أن أجهزة الاتصال اللاسلكية وحتى معدات الطاقة الشمسية استهدفت بعد يوم من انفجار مئات من أجهزة الاستدعاء.

وقال مصدر أمني وشاهد إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت عبر لبنان الأربعاء هي أجهزة لا سلكي محمولة، ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت الثلاثاء.



ووقع انفجار واحد على الأقل قرب جنازة نظمها حزب الله، لقتلى هجمات "البيجر" التي وقعت الثلاثاء.

وأسفرت انفجارات أجهزة "البيجر" بشكل متزامن، الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف، وفق وزير الصحة اللبناني.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد زرع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة "البيجر"، قبل وصولها إلى أيادي أعضاء حزب الله.