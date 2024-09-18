قال محامي العياشي الزمال المترشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت، يوم الأربعاء، بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة "افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية"، قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات.