وقال غالانت في قاعدة سلاح الجو إن: "مركز الثقل يتحرك نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "نحن نفتتح مرحلة جديدة في الحرب. تتطلب منا الشجاعة والتصميم والمثابرة".

وشدد غالانت، على أن هذه المرحلة تتطلب القيام بالتعاون الوثيق بين جميع المنظمات وعلى جميع المستويات.

وتأتي هذه التصريحات غداة مقتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 300 بجروح الأربعاء في موجة جديدة لانفجارات طاولت أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، غداة انفجارات مماثلة لاجهزة اتصال أدت إلى مقتل 12 شخصا.

وقال مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، إنهم يدركون أن التصعيد الكبير على الحدود الشمالية محتمل بعد الهجوم، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من حزب الله.

وتعهد حزب الله المتحالف مع إيران بالرد على إسرائيل رغم عدم اعتراف بالوقوف وراء تفجييرات"البيجر".