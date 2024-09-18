ويأتي هذا الإعلان نتيجة انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى لإصابة العشرات.

وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة طالت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، فضلا عن أجهزة "البيجر"، في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، أن "أصوات الانفجارات تسمع في أكثر من منطقة في لبنان".

وأشارت إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مناطق الانفجارات.