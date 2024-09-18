وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، الأربعاء: "نعد ما حدث عملا آخر من أعمال الحرب الشاملة ضد لبنان، وهو ما ألحق الضرر بآلاف الأبرياء".

وأضافت: "يبدو أن مدبري هذا الهجوم عالي التقنية سعوا عمدا إلى إثارة مواجهة مسلحة واسعة النطاق، من أجل إشعال حرب كبرى في الشرق الأوسط".

وقتل 11 شخصا على الأقل وأصيب نحو 3 آلاف آخرين، في سلسلة تفجيرات متزامنة لأجهزة "البيجر" في أنحاء متفرقة من لبنان.

ويتهم حزب الله إسرائيل بالضلوع في الهجوم الدقيق، لكن الأخيرة لم تعلق بعد.

وكانت مصادر أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زرع مادة متفجرة في الآلاف من أجهزة "البيجر"، قبل وصولها إلى أيادي أعضاء حزب الله.