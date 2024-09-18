أشارت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) استطاع الوصول إلى أجهزة اتصال حزب الله "البيجر"، قبل تسليمها لأعضائه.
وكشف محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، تفاصيل عملية "البيجر" التي هزت لبنان، الثلاثاء، إذ انفجرت أجهزة الاتصال بشكل متزامن مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 2800.
وقال كناعنة إن "الموساد الإسرائيلي استطاع اعتراض شحنات أجهزة البيجر قبل أن تصل إلى حزب الله".
وأضاف: "تمكن الموساد من زرع مادة متفجرة قوية جدا هي PETN أو البنتريت كما تسمى، وهي من أكثر المواد الانفجارية قوة حاليا".
وأوضح أن "كميات صغيرة منها تكفي لإحداث تفجير. هذه المادة زرعت قرب بطاريات أجهزة البيجر، وتم بعد ذلك إرسالها لتصل إلى حزب الله".
كيف يتم تفجير هذه الأجهزة؟
- العملية معقدة، فقد تمكن الموساد بطريقة ما من السيطرة على هذه الأجهزة وهي قيد الاستعمال، والتسبب برفع درجة حرارة البطاريات داخلها.
- مادة البنتريت ليست بحاجة إلى درجات حرارة عالية جدا لكي تنفجر.
- تنفجر هذه المادة عند درجة حرارة 190 مئوية، وهي درجة يمكن الوصول إليها عند تسخين البطاريات.
- يمكن في آن واحد إرسال رسالة لآلاف أجهزة البيجر، وبوسع إسرائيل فعل ذلك.
- حملت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل مسؤولية هذه الانفجارات، ومع ذلك لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي بشأن الحادث.