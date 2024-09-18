وكشف محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، تفاصيل عملية "البيجر" التي هزت لبنان، الثلاثاء، إذ انفجرت أجهزة الاتصال بشكل متزامن مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 2800.

وقال كناعنة إن "الموساد الإسرائيلي استطاع اعتراض شحنات أجهزة البيجر قبل أن تصل إلى حزب الله".

وأضاف: "تمكن الموساد من زرع مادة متفجرة قوية جدا هي PETN أو البنتريت كما تسمى، وهي من أكثر المواد الانفجارية قوة حاليا".

وأوضح أن "كميات صغيرة منها تكفي لإحداث تفجير. هذه المادة زرعت قرب بطاريات أجهزة البيجر، وتم بعد ذلك إرسالها لتصل إلى حزب الله".

كيف يتم تفجير هذه الأجهزة؟