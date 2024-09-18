وأجرى وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين برئيس الحكومة اللبننية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبراني الأخير، والذي أسفر عن تفجير أجهزة اتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "عبد العاطي نقل توجيهات رئيس الجمهورية (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) بالتواصل السريع مع الأشقاء في لبنان بهدف الإعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان".

كما أكد على "حرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي، وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج".

وجدد وزير الخارجية المصري "التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدا على أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة ومتهورة".

واعتبر أن تلك التطورات "ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها"

كما شدد "على الأهمية البالغة لمنع التصعيد، وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع".