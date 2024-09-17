وذكر السوداني في حوار مع "بلومبرغ" أنه لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية في بلاده لأنها نجحت إلى حد بعيد في هزيمة تنظيم داعش.

وأوضح: "لم تعد المبررات موجودة.. ليس هناك حاجة لوجود تحالف".

وأضاف: "لقد انتقلنا من الحروب إلى الاستقرار. (داعش) لم يعد تمثل أي تحد حقيقي".

وما يزال موضوع تواجد قوات أميركية في العراق محط نقاش، حيث يرى مهتمون بالشأن المحلي أن الموعد قد حان لمغادرتها البلاد، فيما تؤكد أصوات أخرى على ضرورة الإبقاء على "الشرطي الأميركي" في العراق من أجل إبعاد أي أطراف قد تحاول "اختطاف الدولة"، على حد قولهم.

ويتمركز نحو 2,500 جندي أميركي في العراق في إطار التحالف الدولي ضد داعش.