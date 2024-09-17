وذكر الجيش في بيان أن: "حزب الله يواصل تصعيد الأوضاع في المنطقة وجرها نحو منزلقات خطيرة! كشف مخطط عدواني إرهابي خطير لحزب الله وإحباطه".

وأضاف أنه "في عملية مشتركة لجهاز الامن العام الشاباك تم إحباط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله الإرهابي كان يخطط لها ان تستهدف مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة".

أوضح أنه: "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماغور التي يعرف باستعمالها من قبل حزب الله والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وتابع: "لقد حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الارهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة".

وأردف: "التقديرات في المؤسسة الأمنية تشير إلى وقوف الجهات داخل حزب الله المتورطة في الحادث الحالي خلف العملية في شهر 2023 حيث كانت هذه الشبكة الإرهابية تحت المتابعة لفترة طويلة".

وبين أن جهاز الأمن العام "سيواصل العمل مع شركائه في المؤسسة الأمنية مستخدما كافة قدراته لرصد واحباط أنشطة حزب الله الإرهابية".