ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في حزب الليكود قولها: "إذا كان نتنياهو يعتقد أن إقالة غالانت ستؤدي إلى تمرير قانون التجنيد بسلاسة مع إعفاء شامل للحريدين، فهو لا يفهم المزاج السائد في الليكود بعد 7 أكتوبر، لن يحدث ذلك".

وفي سياق متصل، جاء في بيان هيئة عائلات الرهائن: "تعيين جدعون ساعر وزيراً للدفاع سيمثل اعترافاً من قبل رئيس الحكومة بأنه قرر التخلي نهائيا عن الرهائن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يستعد لإقالة غالانت خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت أن نتنياهو كان قدد هدد بإقالة غالانت لرفضه توسيع الحرب في لبنان.

وتحدثت الوسائل عن أن نتنياهو سيستبدل غالانت بجدعون ساعر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لكن مكتب نتنياهو نفى أي تفاوض من هذا النوع مع ساعر.