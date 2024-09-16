وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "ستقوم إدارة المشتريات الدفاعية بشراء ما يقرب 9000 قطعة سلاح من طراز عراد بقيمة تبلغ حوالي 50 مليون شيكل جديد لصفوف الاحتياط في جميع أنحاء البلاد".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حملة دعم تهدف إلى تأمين وجبات طعام منزلية لأكثر من 3800 جندي على الحدود مع لبنان.

ويتولى سكان مستوطنة نهاريا إعداد وجبات لما يتراوح بين 450 و600 جندي خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد إلى 3800 جندي في عطلات نهاية الأسبوع.

وحتى 14 سبتمبر، تم جمع أكثر من 46 ألف دولار من أصل 180 ألف دولار مستهدفة لتمويل حملة إطعام الجنود.

وتقدر تكاليف البقالة بحوالي 14 ألف دولار أسبوعياً لتغطية احتياجات الطهي.

وحتى منتصف سبتمبر، تجاوز عدد المتبرعين 490 شخصاً، حيث تبدأ التبرعات من 20 دولاراً وتصل إلى أكثر من 500 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تستقبل الحملة تبرعات على شكل مواد غذائية مثل الدجاج، واللحوم، والخضروات، والأرز، والمعكرونة.

وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر بعد هجوم حماس المباغت، ويتبادل الجانبان إطلاق النار منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود.