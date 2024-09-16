وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين: (طائرة إم كيو 9)، التي أسقطناها في أجواء محافظة ذمار هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من نوعها منذ بدء عمليات إسناد غزة".

ونشر نشطاء موالون للحوثيين مقطع فيديو يوثق لحظة احتراق الطائرة في السماء، مما يعزز ادعاءات الجماعة بإسقاط الطائرة الأميركية.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت الأجواء اليمنية نشاطًا مكثفًا للطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة.