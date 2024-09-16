وسوت غارة شنت فجر الإثنين منزلا بالأرض في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وأدت إلى مصرع ما لا يقل عن 10 أشخص، بينهم 4 سيدات وطفلان.

وأكد مستشفى العودة، الذي استقبل الجثامين، الحصيلة، وقال إن 13 شخصا خرين أصيبوا.

وتظهر سجلات المستشفى أن القتلى من بينهم أم وطفلها و5 من أقربائها.

وأسفرت غارة أخرى على منزل في مدينة غزة عن مقتل 6 أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، وفقا للدفاع المدني التابع لحركة حماس.

تقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين فقط، وتتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتعريض المدنيين للخطر من خلال العمل في مناطق سكنية.

ونادرا ما يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات الفردية، والتي غالبا ما تقتل النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني لقوا مصرعهم منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب قبل عام تقريبا.

ولا تفرق الوزارة في إحصاءاتها بين المسلحين والمدنيين، لكنها تقول إن أكثر من نصف القتلى كانوا من النساء والأطفال.

وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 17 ألف مسلح، دون تقديم أدلة.