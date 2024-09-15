ونقلت الشرطة عن مصادر طبية قولها إن الهجوم وقع بالقرب من باب دمشق (باب العامود) وتم إجلاء الشرطي لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة "اشتبكت عناصر شرطة الحدود مع الإرهابي وحيدته بإطلاق النار منهية الهجوم بسرعة ومهنية".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب عند باب العامود، دون أن يتسنى معرفة هويته أو طبيعة إصابته".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال أغلقت أبواب البلدة القديمة وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بعد أن أطلقت الرصاص تجاه الشاب".